Notte da brividi a Pisignano con il Labirinto degli orrori

Una fuga in un labirinto, a schivare mostri, vampiri e zombie che si incontrano lungo il cammino. Pisignano diventa il teatro di una notte da brividi con il Labirinto Dedalo Horror, ospitato nell'azienda agricola Il Covatto, di via Zavattina 1, il prossimo 13 luglio.

Più di venti gli attori coinvolti in questa iniziativa curata dalla Streets Of Undead - Sou Events, che sarà anticipata alle 19 dall'apertura del food truck con assaggi romagnoli e non solo. Dalle 20.50 sarà possibile accedere al Labirinto, con ultimo ingresso previsto alle 22.50.

Il costo del biglietto d'ingresso al Labirinto è di 14 euro. Il percorso è consigliato a partire dai 12 anni d'età.