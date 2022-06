Il labirinto “onirico” apre le porte con birra, street food e musica live

Ogni anno il Labirinto Effimero di Alfonsine ha abituato i suoi visitatori a nuovi tracciati e nuove ispirazioni, per rendere il “viaggio” sempre diverso, emozionante ed entusiasmante, oltre che unico e inimitabile a livello nazionale. Sarà così anche in questo 2022, dove il tema caratterizzante è il “Labirinto onirico”, che trae le sue radici dalla mitologia greca rendendola terrena attraverso il nuovo disegno/percorso del labirinto. L’inaugurazione è fissata per sabato 18 giugno alle ore 16. In questa occasione (a partire dalle ore 18), ci sarà anche un weekend con “LaBeerinto”, a base di birra, lo street food dell’AgriBistrot Galassi e in serata musica dal vivo.

"Siamo stati attratti dalle figure di Hypno e dai suoi tre figli, gli oneroi, Morfeo, Fobetore e Fantaso, per creare una storia all'interno del nostro campo di mais e raffigurarla con diversi elementi - racconta Carlo Galassi, ideatore di questa straordinaria opera 'naturale' che dal 2008 ogni estate accoglie migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia - Nasce tutto da Hypno, Dio del sonno, che invia i suoi figli, incarnazione dei sogni, alle persone che decidono di addentrarsi all'interno del labirinto, alla scoperta di qualcosa che ancora a loro è ignoto, cercando un significato durante l'esperienza di questo percorso onirico".

Il Labirinto di Alfonsine si estende su una superficie di 70.000 metri quadrati con oltre 2 km di sentieri “disegnati” in un grande campo di mais. Il Labirinto rimarrà aperto fino a settembre con i seguenti orari: 16 – mezzanotte. Costo del biglietto per l’accesso al Labirinto Effimero: 10 euro (7 euro per bambini dai 4/12 anni).