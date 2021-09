Laboratori, cortometraggi e letture: anche Cervia partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile

Partita ufficialmente martedì mattina la quinta edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, una grande manifestazione sulla sostenibilità che, con più di 600 eventi in presenza e in rete, fino al 14 ottobre animerà tutta l'Italia e non solo. Partecipa al festival anche il Comune di Cervia con numerose iniziative. Il festival è un appuntamento importante per sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Dal 28 settembre al 14 ottobre presso la Biblioteca di Cervia Maria Goia spazio a “Vetrina Agenda 2030”, con proposte di libri per adulti e ragazzi sui 17 obiettivi dell’Agenda 2030, organizzata nell'ambito del progetto "Giovani promotori dell'Agenda 2030", finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

Il 29 settembre nella Biblioteca di Cervia, il 6 ottobre nella Sala Malva Nord e il 13 ottobre a Scambiamenti sono in programma i “Corti Sostenibili”, proiezioni di cortometraggi inediti sui temi dell’Agenda 2030.

Il 9 e 10 ottobre alle 16:00 arrivano i laboratori “Un giardino per la biodiversità” presso la Casa delle Farfalle di Milano Marittima, rivolti a ragazzi e famiglie.

L'11 ottobre alle 10, infine, è in programma il webinar del progetto “La battigia eco-accessibile”, durante il quale si parlerà di energia, mobilità sostenibile, e sostenibilità degli stabilimenti balneari, e verranno presentate le attività e i risultati del progetto finanziato dalla regione Emilia-Romagna.