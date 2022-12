Laboratori, escursioni e spettacoli: un Natale da trascorrere in mezzo alla natura

Dall’8 dicembre al 5 gennaio torna al Museo Natura di Sant’Alberto "Natale secondo NatuRa". Laboratori, cacce al tesoro, visite guidate e spettacoli per adulti e bambini animeranno il mese di dicembre e l’inizio di gennaio. Giovedì 8 dicembre il programma inizia con due visite guidate: alle ore 9.30 “Valli e Vin brulè”, una passeggiata nelle Valli di Comacchio con al termine un brindisi finale (l’evento si ripete anche sabato 17 dicembre alle ore 15), e alle ore 15 “La pineta e la luna”, una visita guidata nella Pineta San Vitale con al termine caldarroste e vin brulè.

Domenica 18 dicembre è in programma “Il Presepe in Pineta”, un evento gratuito per famiglie e bambini all’interno della Pineta San Vitale, si raccoglieranno pigne, muschi e altri materiali utili a realizzare un Presepe. Venerdì 23, martedì 27 e venerdì 30 dicembre alle ore 10 torna “Natale a Boscoforte”, un’escursione a piedi nella Penisola di Boscoforte, un luogo meraviglioso dove è possibile incontrare i Cavalli Camargue.

La giornata di venerdì 23 dicembre continua al Museo con 2 appuntamenti per bambini: alle ore 17 è in programma “Burattini a NatuRa. Fagiolino e Sganapino fiocinini”, uno spettacolo di burattini organizzato dal sant’albertese Massimiliano Venturi. Dalle ore 18 il pomeriggio dedicato ai più piccoli continua con “Metti una sera al Museo NatuRa”, storie natalizie, cacce al tesoro, con pizza e camomilla finale per tutti!. Il programma di Natale secondo NatuRa continua sabato 24 dicembre alle ore 15 con “Animali intorno al mondo nella notte di Natale”, una caccia al tesoro da svolgere in autonomia all’interno delle sale del Museo.

Sabato 31 dicembre si conclude il 2023 con “Fine d’anno in scienza” alle ore 14, una giornata di esperimenti e analisi di reperti con stereoscopi, microscopi e altre attrezzature, un pomeriggio da veri scienziati. Infine, giovedì 5 gennaio alle ore 14.30 è in programma “Epifania al Museo… facciamo insieme la piadina”, un pomeriggio tra racconti invernali, visite guidate e la realizzazione della piadina. Questa iniziativa è gratuita e realizzata in collaborazione con l’Associazione Donne di Parola.