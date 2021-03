Laboratori online: si celebra la parità di genere con "Turchina la strega"

Continuano online i laboratori del Museo La Casa delle Marionette di Ravenna. Appuntamento il 7 marzo per la Festa della Donna per celebrare la parità di genere con Turchina la strega, laboratorio a cura di Coppelia Theatre in collaborazione con Teatro del Drago. In partenza anche i viaggi virtuali live-streaming al museo: visite guidate tematiche e gite scolastiche in tempo di pandemia.

Si tratta di laboratori spettacolarizzati dove teatro, musica e letteratura si fondono in un unicum per rendere interessante, divertente, piacevole un’ora bambini, genitori e artisti. L'appuntamento online del 7 marzo alle ore 17 per la Festa della Donna è con il laboratorio Turchina la strega, narrazione-laboratorio sulla parità di genere con Mariasole Brusa e i puppet e maschere giganti di Jlenia Biffi.

Turchina è una strega. Ha la pelle grigia come la cenere, i denti gialli come la muffa, un foruncolo le spunta sul naso come la ciliegina su una torta -una ciliegina marcia ovviamente - e i capelli... azzurro cielo. Proprio così. Come quella dolce, smielosa fatina. Come può venir presa sul serio una strega turchina? Una strega per essere una strega deve assomigliare a una strega e fare cose da strega. Terrificanti cose da strega. Come un rospo per essere rospo deve essere brutto. E un topo per essere un topo deve avere paura del gatto, soprattutto se è nero. E un gatto nero per essere un gatto nero deve portare sfortuna così come un drago per essere un drago deve fare paura. O no? E un bambino, per essere un bambino? Come deve essere? E se invece di fare cose da strega perché è una strega, la strega cominciasse a fare quello che le piace perché le piace?

La narrazione-laboratorio si propone di affrontare in modo divertente, coinvolgente e poetico il tema della costruzione dell’identità personale e del superamento degli stereotipi di genere. Attraverso uno stile narrativo agile e coinvolgente, l’empatia creata dall’uso di tecniche di teatro di figura e il potente strumento della risata viene proposto ai bambini di mettere in scena personaggi tipici della narrazione fiabesca, ribaltandone ruoli e condizioni stereotipate. Il costo del laboratorio è di € 10 a connessione. I biglietti possono essere acquistati online al sito www.vivaticket.it.