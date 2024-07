Una festa "da piangere": a Marina di Ravenna arriva il Lacrima Party

Piangere e ballare sulle note di artisti che di solito non entrano nei dj set. All'Hana-Bi di Marina di Ravenna arriva quella che, ironicamente, gli stessi organizzatori definiscono la festa indie più brutta d'Italia. Giovedì 18 luglio va in scena il Lacrima Party, che segue allo speciale appuntamento del “Lacrima Day”, un evento unico tenutosi sabato 13 luglio al Rock in Roma, in cui sono stati festeggiati i traguardi raggiunti da Lacrima, organizzazione nata a fine 2021 a Bologna dalla volontà di tre ragazzi di creare una famiglia grande quanto l’Italia intera, per piangere e ballare assieme la migliore musica Indie Pop italiana.

Una serata, spiegano gli organizzatori, per piangere e ballare sulle canzoni di Coez, Gazzelle, Frah Quintale, Calcutta, Pinguini Tattici Nucleari, sfogarsi e lasciarsi andare come se si fosse nella propria cameretta. Uno show itinerante nel quale il pubblico ha la possibilità di vivere un'esperienza unica nel suo genere.

Lacrima nasce a Bologna, facendosi strada con una nuova cultura tra le giovani generazioni, un fenomeno, "una risposta alle cicatrici lasciate da anni di pandemia, isolamento e cambiamenti globali". Nata dall'iniziativa di tre amici, questa esperienza si trasforma rapidamente in un movimento che attraversa i confini della città, diventando un appuntamento itinerante che celebra la musica indie italiana e il bisogno di connessione autentica. A Marina di Ravenna il Lacrima Party tornerà il 7 e il 22 agosto.