Largo ai cortometraggi d'autore: riparte il festival "Corti da Sogni"

Delle oltre 800 opere iscritte quelle giunte alla fase finale del festival sono 58, provenienti da 22 Paesi. Sono questi i numeri del festival internazionale Corti da Sogni – Antonio Ricci che giunge alla 24esima edizione. Il sipario sulla manifestazione si alzerà martedì 18 aprile al cinema Mariani per poi proseguire dal 19 al 22 aprile al teatro Rasi di Ravenna. In queste cinque prime giornate si svolgerà il corpo principale del concorso internazionale con l’assegnazione della maggior parte dei riconoscimenti. Le proiezioni (ingresso di 4 euro a giornata) prenderanno il via martedì 18 aprile alle 18 e proseguiranno nei giorni successivi fino alla giornata finale di sabato 22 aprile che si chiuderà con la proiezione del cortometraggio britannico An Irish goodbye vincitore dell’Oscar 2023.

Il programma

MARTEDI’ 18 aprile – cinema Mariani

DOPPIA PROIEZIONE (turno ore 18 e turno ore 21)

Destinata coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore

Sauerdogs di Guillermo de Oliveira

Tana Libera Tutti di Valerio Filardo

La pursé di Gabriel Nòbrega, Lucas Renè

Pilgrims di Farnoosh Samadi, Ali Asgari

Robert Mutt di Fiorenzo Brancaccio

The unknown soldier di Alexis Loukakis

For Pete's sake di Gerald B. Fillmore

The party job di Raechelle Banno

Terra somnus: dreamland di Daniel Othon M. Gallardo

Maestrale di Nico Bonomolo

MERCOLEDI’ 19 aprile – Teatro Rasi

ORE 9

Quel che resta di Domenico Onorato

The Egret river di Wan-Ling Liu

Tsunami di Leo Cernic

A plastic world di Pierre-Antoine Carpentier

Footsteps on the wind di Maya Sanbar, Faga Melo, Gustavo Leal

Plasticene di Jari Brontesi

Wind day di Enrico Poli

Estrellas del desierto di Katherina Harder Saker

ORE 20,30

Snow in September di Lkhagvadulam Purev-Ochir

Rustling di Tom Furniss

Sous les nénuphars Lonni di Jean Jacques, Aufauvre Olivier

Pisanka di Jorge Yúdice

Of pipings and rings di Sarotte Clèlia

Hub di Francesco Barozzi

Warsha di Dania Bdeir

Lili Alone di Zou Jing

Me and you di Valentina De Amicis

Danavan di Jean-David Rodrigue, Franie-Éléonore Bernier

GIOVEDI’ 20 aprile – Teatro Rasi

ORE 9

Au board du delire di Maria Claudia Blanco

Il barbiere complottista di Valerio Ferrara

Pina di Jeremy Depuydt e Giuseppe Accardo

Electric boogie di Valeria Kuznetsova

Resurrection di Luiza Budejko

Get home safe di Tamara Denic

Le variabili dipendenti di Lorenzo Tardella

Limits di Elisa Stefani

ORE 20,30

PREMIAZIONE GREEN PLANET

Around the corner di Martin Turk

Evergreen di Malin Barr

Don vs lightning di Big Red Button

Tsunami di Leo ?ernic

PREMIAZIONE FILMSCHOOL

Zoo di Rimawi Tariq

Sylvie Made it di Orville Adrien

68.415 di Antonella Sabatino

When you wish upon a star di Domenico Modafferi

VENERDI’ 21 aprile – Teatro Rasi

ORE 9

Fetch di Sam Gill

The other di Marc Gazquez

Let’s make peace-remote control di Abdollah Alimorad

Scrapyard di Miguel Angel Olivares

My grumpy grandpa di Anthony Komi Messan

For my son di Mathilde Jouaud

Boys’ Things di Raquel Colera

ORE 20,30

Lost at sea di Bartos Amori Andrès, Stojevic Lucija

The Stupid Boy di Phil Dunn

Un Passatore di Pablo Poletti

Tre volte alla settimana di Emanuele Vicorito

Roy di Tom Berkeley, Ross White

Disappeared Internet di Matteo Cirillo, Bonolis Bros

Split Ends di Alireza Kazemipour

Dog-apartment di Priit Tender

Fortissimo di Victor Cesca

Ousmane di Jorge Camarotti

Old Tricks di Edoardo Pasquini, Viktor Ivanov

SABATO 22 aprile – Teatro Rasi

Ore 17,30 evento gratuito aperto alla città

SHORTS of the FUTURE (i corti dei giovani talenti delle scuole internazionali di cinema)

Au board du delire di Maria Claudia Blanco (Francia)

Il barbiere complottista di Valerio Ferrara (Italia)

Pina di Jeremy Depuydt e Giuseppe Accardo (Belgio)

Electric boogie di Valeria Kuznetsova (Russia)

Resurrection di Luiza Budejko (Polonia)

Get home safe di Tamara Denic (Germania)

Le variabili dipendenti di Lorenzo Tardella (Italia)

Limits di Elisa Stefani (Italia)

Ore 20,30 Serata finale festival con proiezione e premiazione dei cortometraggi vincitori. Proiezione in anteprima in Emilia Romagna del corto vincitore dell’Oscar 2023 “An Irish Goodbye” di Tom Berkeley, Ross White.