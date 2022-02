Largo ai film d'autore con la rassegna 2 Days Cult Movie: dal musical "Annette" a "West Side Story"

Riparte a febbraio "2 Days Cult Movie", la rassegna organizzata da Cinemaincentro con il contributo del Comune di Ravenna che porta al Cinema Mariani grandi titoli in seconda visione e film d’autore che non hanno goduto di sufficiente permanenza nei cinema. Si tratta sempre di pellicole che hanno ottenuto riconoscimenti nazionali e internazionali, proposte il lunedì e il martedì in doppia proiezione (18.30 e 21.15) con un format che permette di apprezzarne pienamente il valore e di approfondirne al contempo il linguaggio e i dettagli.

Il lunedì la proiezione delle 21.15 sarà accompagnata dalla presentazione di Francesco Della Torre e Luca Vancini, entrambi esperti di cinema ravennati, mentre la prima proiezione del martedì avverrà, quando possibile, in lingua originale. Inoltre non mancherà, come dalle prime edizioni di questa rassegna, la possibilità di arricchire l’esperienza cinematografica con quella gastronomica, grazie alla convenzione con l’Osteria Passatelli che mette a disposizione una cena gourmet con tre portate e calice di vino a 22,50 euro incluso l’ingresso al cinema.

Il cartellone

La prima tranche di questa edizione si compone di cinque titoli. Si andrà dalle immancabili simmetrie in tinte pastello di Wes Anderson con The French Dispatch (7-8 febbraio) alla toccante riflessione sulla maternità di Pedro Almodovar in Madres Paralelas (14-15 febbraio). Si sognerà di fronte ad Annette (21-22 febbraio), l’incredibile musical con Adam Driver e Marion Cotillard che ha aperto il Festival di Cannes, e si scaverà nell’inquietudine di America Latina (28 febbraio – 1 marzo), lo spiazzante thriller dei fratelli D’Innocenzo, per chiudere con l’immortale West Side Story (7-8 marzo), qui nella meravigliosa trasposizione di Steven Spielberg che ha già conquistato tre Golden Globe.

"La rassegna 2 Days Cult Movie - dichiara l'assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia - torna ad arricchire da febbraio la proposta culturale e cinematografica del nostro centro storico. Siamo grati al lavoro di chi, in tempi difficili come questi per chi opera nel mondo della cultura e dello spettacolo, con passione e competenza continua nello sforzo di mantenere vivo il cinema in centro con programmazioni di assoluta qualità. Per questo siamo felici di sostenere la rassegna di Cinemaincentro, convinti che anche attraverso proposte come questa si possa un po' alla volta tornare a incontrarci in sala, e più in generale a condividere gli spazi di cultura."