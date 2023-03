Le associazioni di categoria sostengono il 'Concerto per le vittime innocenti della mafia'

La Cooperativa Emilia-Romagna Concerti, con il sostegno dei principali Enti Pubblici, organizza martedì 28 marzo, alle ore 21.00, presso il Teatro Alighieri di Ravenna, il concerto per la “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”. Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna Ravenna sostengono convintamente l’evento in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 2023, è una occasione particolare in cui trovarsi uniti. Con il loro sostegno al Concerto ravennate le Associazioni Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna, tutte insieme vogliono dire no alle mafie e alla corruzione, attraverso un momento di incontro e di sensibilizzazione per riaffermare l’importanza della legalità.