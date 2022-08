Le bancarelle di Garage Sale 'in trasferta' a Cervia per un weekend

Sabato 6 e domenica 7 agosto dalle 19 alle 00.00 insieme al Food Truck MamaEli Street Food con le sue proposte gastronomiche della cucina sudamericana, saranno gli stand di collezionisti, artisti, e creativi del market sostenibile Garage Sale ad animare e colorare il viale Roma di Cervia. Dalle 19 il market punto di riferimento per lo shopping etico e consapevole diventa occasione di aggregazione anche per i piu? piccoli con un'area dedicata all'intrattenimento, con gonfiabili, palloncini e zucchero filato, curata da MammaBio.

Ai più piccoli è dedicato anche il Kid's drive in, l'ormai popolare cinema con le macchinine di cartone, costruite in autonomia dagli stessi bambini, che approda in Piazzetta Pisacane grazie a Bubusettete, libri e giochi straordinari di Cervia con due proiezioni Disney sotto le stelle. Sia sabato che domenica non mancherà la selezione musicale che come di consueto accompagna Garage Sale con i dj-set di DjFitness, Bollicine Club Italiano e Pansi.