Le canzoni di protesta del duo australiano Divide and Dissolve

Il duo australiano Divide and Dissolve arriva al Bronson di Madonna dell’Albero mercoledì 23 novembre, ore 22. L’obiettivo di Divide and Dissolve rimane semplice: garantire il futuro, la liberazione e la libertà dei neri; esigere la sovranità indigena; elevare le esperienze delle persone di colore; e distruggere la supremazia bianca. Rispecchiando la potenza sfacciata e schiacciante della loro musica drone, Takiaya Reed (sassofono, chitarra, effetti dal vivo) e Sylvie Nehill (batteria, effetti dal vivo) portano avanti la loro lotta, usando il potere delle loro esibizioni per attirare l’attenzione sulla battaglia in corso contro l’oppressione sistemica. “Gas Lit” è il nuovo album pubblicato tramite Invada Records nel 2021 e prodotto da Ruban Neilson della Unknown Mortal Orchestra. Apre la serata un altro duo, gli OvO, che presenta il nuovo album “Ignoto”. Biglietti: 15 euro più prevendita.