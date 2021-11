Itinerari alla scoperta delle chiese inosservate

Dopo le “Passeggiate con gusto”, iniziativa estiva creata a partire dall’anno scorso, Cristiana Zama, guida turistica abilitata, propone Le chiese inosservate, un programma di itinerari dedicati alle chiese di Ravenna meno frequentate da un punto di vista turistico. Ravenna può riservare ad un visitatore attento luoghi sorprendenti che spesso passano inosservati agli stessi abitanti. Le chiese inosservate sono percorsi che hanno l’obiettivo di conoscere meglio e valorizzare questi luoghi, spesso chiusi, poco accessibili o semplicemente lasciati un po’ in disparte. Si tratta di appuntamenti di un’ora e mezza in autunno inoltrato che ci permettono di uscire di casa e di godere di un po’ di cultura anche in una stagione meno favorevole, visto che per lo più il tempo di visita è all’interno. Il primo appuntamento è per sabato 20 novembre alle 15.00 con la visita alla Basilica di San Francesco, scoprendo i suoi lati più nascosti, e alla Chiesa di San Carlino, “gioiello” barocco recentemente restaurato. Questo il programma completo: sabato 20 novembre Basilica di San Francesco e Chiesa di San Carlino sabato 27 novembre Santuario di Santa Maria del Torrione e Chiesa di Sant’Eufemia domenica 5 dicembre Chiesa di Santa Maria del Suffragio e Chiesa di Santa Maria Maddalena Tutte le visite prevedono una breve spiegazione in esterno, una visita all’interno e un breve spostamento a piedi per raggiungere la seconda chiesa dell’itinerario. Le visite, rivolte ad un massimo di 20 persone, sono effettuate rispettando i protocolli COVID-19 e con l’ausilio di radioguide per il mantenimento del distanziamento sociale. Il costo di 10 Euro a persona include la visita, eventuali ingressi e il noleggio delle radioguide. La prenotazione è obbligatoria e va effettuata anticipatamente su eventbrite.it, effettuando la ricerca geolocalizzata per Ravenna, ravennaexperience.it o contattando direttamente la guida. Per ulteriori informazioni: Cristiana Zama – cell. 338.8246038 – email: czama@libero.it