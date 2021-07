Le chitarre di Peixe e Frankie Chavez con il raggae di Miserable Man e Giatamuta Giatà

Due chitarre ispirate che riempiono di musica evocativa le immagini sullo schermo, manipolate in tempo reale, per un film-concerto che saprà sicuramente incantare il pubblico di Spiagge Soul. A Marina di Ravenna venerdì 23 luglio arrivano due musicisti chiave della scena rock alternativa portoghese: Peixe e Frankie Chavez, col loro progetto Miramar. Un concerto insolito per il festival, proposto da due chitarristi esperti e sperimentatori che uniscono sonorità che arrivano dal rock al folk, passando per il blues (all’Oasi Beach, ore 22, info e prenotazioni: 340 0097763).

Alla stessa ora al Finisterre Beach sono sul palco altri due musicisti, Miserable Man & Giatamuta Giatà, col loro carico di reggae, afrobeat e samba frutto dei loro viaggi in giro per il mondo (per info e prenotazioni: 349 2841775).