Le colonne sonore che hanno segnato un'epoca: la Corelli in scena con “Star Wars and more”

La Corelli propone il suo omaggio all’iconica saga cinematografica di Star Wars con un concerto che ripercorre le musiche che più hanno segnato un’epoca cinematografica. Sabato 14 agosto alle 21 nel Pavaglione di Lugo va in scena “Star Wars and more”, viaggio tra le melodie della celebre saga che culmina con la suite del film che ha fatto storia. I brani saranno riproposti per l’occasione dall’Orchestra Arcangelo Corelli, diretta da Jacopo Rivani.

Il concerto è dedicato alle colonne sonore dei cult americani del cinema e del musical. Da Il Fantasma dell’Opera a I Pirati dei Caraibi, da Forrest Gump a 007, l'Orchestra passerà in rassegna alcune tra le pagine più memorabili del repertorio di musica da film universalmente conosciuto e amato, in una serata che culminerà con la saga che dà il nome al concerto: quella epica di Guerre Stellari, vero fenomeno di culto per intere generazioni.

Il costo del biglietto è di 8 euro intero e 5 euro ridotto (under 25), mentre è gratuito per i bambini sotto i 6 anni. Si informa inoltre che l’ingresso è consentito solo esclusivamente agli spettatori muniti del Green pass.