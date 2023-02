Le contaminazioni musicali dei portoghesi Beautyfy Junkyard

I Beautyfy Junkyard arrivano in concerto mercoledì 15 febbraio al Clan destino di Faenza. Sono un sestetto di Lisbona: Joao Blanco Kyran, voce e tastiere, é il musicista più conosciuto ed attivo della combo, con progetti anche legati alla jungle e al trip hop, Joao Moreira, chitarra acustica e synth, Sergue Ra basso e xilofono, Antonio Watts alla batteria, Helena Espwall al cello e chitarra, Martinez alla voce.

Fin dal primo disco di cover hanno sollevato la curiosità di etichette e critici della scena internazionale anche grazie ala bellissima " From the morning" di Nick Drake,in una chiave folktronica dolcemente adagiata su accordi di chitarre che mettono in cortocircuito la profonda passione per i suoni vintage e la dimensione futuristica L' influenza più profonda è l' acid folk britannico, ma coadiuvato da innovative contaminazioni di field recording, jazz, elettronica, mai banale, attentamente calibrata, il tropicalismo brasiliano (gli Os Mutantes imprescindibili) ed kraut rock. Con l' omonimo disco del 2013 in cui le cover danno vita a intuizioni strumentali originali ed ingegnose, mai forzate, che lasciano spazio all' immaginazione, con l' inganno seducente della psichedelia e del suono di Canterbury, si avvalgono la proposta di produrre la colonna sonora de " il Pianeta selvaggio", Da quel momento ogni produzione segue un percorso denso di creatività, ospiti ed interessanti collaborazioni fino al maturo " Cosmorama " uscito nel 2021, album di caleidoscopica raffinatezza in cui l' intreccio delle voci, le percussioni, l' elettronica, il suono degli elementi della natura, ci regalano un viaggio originale in un futuribile etno folk.