Le "Conversazioni dantesche" indagano l'attualità fra contagio e contaminazione nella scienza

Il primo dei tre appuntamenti previsti per il mese di ottobre nell’ambito delle Conversazioni dantesche si tiene martedì 13 alle 17.30 alla sala Dantesca della biblioteca Classense, in via Baccarini 3 con una conversazione che entra nel pieno della contemporaneità.

Donata Luiselli, responsabile del laboratorio del Dna antico del dipartimento Beni culturali, che svolge le sue ricerche nell'ambito dell'antropologia molecolare e della genomica delle popolazioni umane, dialoga con Elisabetta Cilli la cui attività di ricerca rientra nel campo delle indagini scientifiche volte allo studio e alla comprensione dei contesti e dei reperti archeologici, mediante l’applicazione delle metodologie del Dna antico, allo scopo di contribuire alla ricostruzione della storia, della vita e delle dinamiche delle comunità umane del passato in relazione all’ambiente e alle risorse.

Dalla trattazione emergerà come l’Homo sapiens sia frutto di interazioni tra biologia e cultura, aspetti strettamente correlati e mutualmente contaminanti, responsabili di una storia lunga e complessa, fatta di sfide, successi e insuccessi. La profonda conoscenza tra le due studiose permetterà di intrecciare una conversazione su contagio e contaminazione nella scienza nel suo complesso e di rispondere a domande che la recente pandemia ha suscitato nella popolazione. Sarà possibile seguire l’evento attraverso lo streaming in www.vivadante.it

Per la partecipazione in loco è richiesta la prenotazione obbligatoria in considerazione del contingentamento posti dovuto all’ emergenza sanitaria. Per prenotazioni e informazioni crc@comune.ra.it

L'edizione 2020 delle Conversazioni Dantesche è dedicata ad un tema drammaticamente attuale: la diffusione mondiale del Covid-19 ha riportato improvvisamente le nostre società globalmente unificate dalla tecnologia e dal mercato in condizioni psicologiche paragonabili a quelle che il pianeta non aveva forse più conosciuto dopo la grande crisi dell’influenza “spagnola”, un secolo fa.