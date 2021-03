Le cooperative tra utopia e realtà, un approfondimento in diretta streaming

Il Circolo Cooperatori della Romagna promuove per mercoledì 17 marzo 2021 alle ore 17,30, una conferenza dibattito in diretta streaming dal titolo "Cooperazione: utopia e realtà - Dalle utopie cooperative alle esperienze concrete ed attuali". La conferenza sarà trasmessa in diretta sui canali social del Circolo Cooperatori e di Legacoop Romagna.

Sono previsti gli interventi di Antonio Zanotti, autore del libro “John Stuart Mill e l’utopia cooperativa”, edito da Homeless Book (Collana Prassi Cooperative, marzo 2020), di Giorgio Dal Prato, dirigente cooperativo, e di Stefano Zamagni, economista dell'Università di Bologna, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.

Durante il XIX secolo, riformatori ed economisti discussero ampiamente se un sistema economico composto in prevalenza da imprese cooperative potesse fornire ai lavoratori condizioni di vita migliori.

John Stuart Mill fu uno dei principali sostenitore dei principi cooperativi che inquadrò nel processo generale di evoluzione del sistema capitalista che sarebbe inevitabilmente sfociato nello stato stazionario, dove il profitto non sarebbe più stato la molla del processo di accumulazione.

Verso la fine del secolo, però, credere in un futuro cooperativo o, anche più limitatamente, all’impresa cooperativa come elemento di emancipazione della classe lavoratrice, diventò sempre più un tema trascurato e i lavoratori cercarono il proprio riscatto più in altre istituzioni come i sindacati e i partiti politici. A partire dal libro di Zanotti, l’incontro vuole essere una riflessione su ideali ed esperienze cooperative, e soprattutto su quanto resta dell’utopia cooperativa come via maestra per un futuro migliore.