'Le dipendenze testimoniano l'indipendenza': i gruppi dei dipendenti patologiche si raccontano

"Le dipendenze testimoniano l'indipendenza". In occasione della Giornata mondiale contro l'abuso e il traffico illecito di droga, l'unità operativa dipendenze patologiche dell'ospedale di Ravenna si apre alla cittadinanza. Venerdì 24 giugno alle 20.45 si terrà una serata di testimonianze dei gruppi di auto-mutuo-aiuto presenti sul territorio per raccontare come la libertà dalla dipendenza sia possibile. Saranno presenti i gruppi di alcolisti anonimi, giocatori anonimi, narcotici anonimi, Arcat, al-anon, gam-anon di Ravenna. L'evento si svolgerà presso l'unità operativa dipendenze patologiche dell'ospedale, con ingresso da via Missiroli 16.