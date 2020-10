Le Giornate da Libridine ripartono dai "Fragili omicidi" di Nevio Galeati

Ritornano le "Giornate da Libridine" organizzate dalla cooperativa sociale San Vitale nello spazio di viale Baracca 91 a Ravenna, dove svolge le proprie attività un gruppo di ragazzi con autismo e disabilità intellettiva.

Sabato 3 ottobre alle ore 18 il giornalista e scrittore Nevio Galeati presenterà "Fragili omicidi per un commissario" (Clown Bianco Edizioni). Protagonisti dei racconti sono due amici di vecchia data, un investigatore privato e un poliziotto, tanto diversi quanto dotati di un grande fiuto per le indagini. Indagini che hanno come teatro le strade bagnate e nebbiose di una Ravenna inedita e malinconica.

La quarta edizione della rassegna prevede, entro giugno 2021, altri dieci appuntamenti per dare visibilità ai tanti talenti e alle tante storie che il nostro territorio sa esprimere.

L’ingresso è libero ma le disposizioni di sicurezza dovute all’emergenza sanitaria limitano a 25 il numero massimo di spettatori che potranno assistere a ciascun evento. Per questo motivo è possibile prenotare il proprio posto al numero 0544-451016 o scrivendo a libridineshop@sanvitale.ra.it.