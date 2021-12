Le grandi colonne sonore: da Morricone a Bacalov con il Quartetto Segovio

Indirizzo non disponibile

A Sant'Agata sul Santerno sono in programma due serate in musica con la rassegna concertistica "Segni, sogni e suoni", che si terranno nella chiesa parrocchiale di piazza Rambelli. Il primo appuntamento sarà domenica 5 dicembre alle 21 con "Ciak si musica", un programma dedicato alle più belle colonne sonore italiane e straniere che hanno fatto la storia del cinema.

Il Quartetto Segovio proporrà una rivisitazione del tutto originale e personalizzata di capolavori musicali di Nino Rota, Ennio Morricone, Nicola Piovani, Luis Bacalov e tanti altri, tratti da pellicole indimenticabili come Il Gattopardo, Il Postino, Nuovo cinema Paradiso, La vita è bella. Il Quartetto Segovio si esibisce da oltre vent’anni in tutta Italia e all’estero per le più prestigiose istituzioni concertistiche e teatrali. Sul palco Salvatore Seminara (chitarra), Stefano Gori (flauto), Paolo Vignani (fisarmonica) e Gabriele Oglina (clarinetto).

Il successivo appuntamento sarà domenica 12 dicembre, sempre alle 21, con "Christmas in love", la nuova proposta artistica dei Parma Brass. L'ingresso è gratuito, con prenotazione necessaria al 389 1954270, o alla mail ensemblemariani@gmail.com. Per entrare è necessario essere muniti di green pass.