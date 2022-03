Le immagini delle campagne "Da inverno a inverno" negli scatti di Paola De Pietri

Dal 19 marzo al 17 aprile la Rocca di Lugo ospita "Da inverno a inverno. Paola De Pietri", la prima di tre mostre fotografiche organizzate nell’ambito del progetto Immagini dalle campagne dell’Emilia-Romagna, promosso dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Servizio Patrimonio culturale, in collaborazione con i Comuni di Lugo, Faenza e Bagnacavallo. L’inaugurazione si tiene sabato 19 marzo, alle ore 17, presso le Pescherie della Rocca Estense di Lugo. Orari: mercoledì, giovedì, venerdì dalle 10:00 alle 12:00; sabato e domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00).

Non è un caso che il progetto regionale si apra con il lavoro di Paola De Pietri. All’artista reggiana, figura centrale del panorama della fotografia contemporanea italiana, fu affidata nel 2019 dall’allora Istituto Beni Culturali una ricerca dedicata al paesaggio agrario del territorio emiliano-romagnolo, L’idea nasceva dalla necessità di aggiornare la documentazione visiva legata al tema della campagna attraverso l’interpretazione di uno sguardo contemporaneo, a distanza di molti anni da alcune storiche ricognizioni fotografiche locali dedicate all’ambiente e alla società agraria, avviate a partire dagli anni Venti del Novecento.

Nel corso di un anno intero di lavoro (appunto “da inverno a inverno”), Paola De Pietri ha costruito una sorta di diario di viaggio per immagini che attraversa tutte le province emiliano-romagnole: oltre quattrocento scatti, che restituiscono i paesaggi nel mutare delle stagioni seguendo i ritmi dei mesi, i cicli della natura e soprattutto l’opera dell’uomo attraverso l’agricoltura, cogliendo i variegati aspetti della nostro complesso territorio come le coltivazioni e gli allevamenti, gli edifici rurali e l’organizzazione degli spazi di lavoro delle aziende agricole, le strade centuriali di origine romana, i corsi d’acqua. Il tema della campagna, da molti anni oggetto di fenomeni di abbandono o di desertificazione paesaggistica, è qui proposto nella sua bellezza e ricchezza, senza indulgere in immagini scenografiche né nostalgiche, ma facendo emergere i tratti fisici caratteristici che la connotano e che appartengono all’anima dei suoi abitanti.

La mostra lughese propone una selezione di circa 50 immagini, mentre circa duecento sono parte del volume Da inverno a inverno, edito da Marsilio nel 2021, a cura di Silvia Ferrari, che ospita i contributi scritti di Stefano Catucci, docente di estetica, Antonello Frongia, storico della fotografia, introdotti da uno scritto di Roberto Balzani, storico e docente, presidente dell’allora Istituto Beni Culturali. Di fronte a queste immagini – scrive Stefano Catucci - «siamo portati a entrare con Paola De Pietri in ciò che ha visto e voluto fissare, a seguirla nelle sue spedizioni sul campo e a prendere, scatto dopo scatto, la sua stessa posizione, il suo stesso punto di vista».

L’esposizione, a cura di Silvia Ferrari, è promossa dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il Comune di Lugo e Lugo Land.

Alla mostra è collegato un ricco calendario di incontri dedicati alla riflessione sul paesaggio, che prevede la presenza di esperti geografi, urbanisti, paesaggisti, storici della fotografia, e fotografi. Primo incontro: “Sul confine”, il 2 aprile ore 17,30 al Salone Estense della Rocca di Lugo, una conversazione tra Stefano Munarin, urbanista, e Michele Buda, fotografo. Sarà inoltre attivo anche un laboratorio di fotografia dal titolo “Una Campagna”, realizzato in collaborazione con Lugo Land e a cura di Francesco Neri e Luca Nostri