Le jam session del giovedì d’autore a "iGinGini"

I tempi complessi che stiamo attraversando alle volte spingono a nuove avventure che si rivelano un successo. Questo è quello che è successo ai Giovedì d’autore de IGinGini che, dal dicembre scorso ,sono nati dall’incontro del musicista Cristian Zampiga con i fratelli Gianlorenzo e Gianbattista Ginghini, che hanno deciso di scommettere sul format jazz e jam session per cercare di dare una risposta al settore della musica live in crisi e, nello stesso tempo, ampliare l’offerta musicale del locale, attraverso un progetto innovativo e decisamente sperimentale che, in poco più di cinque mesi, si è rivelato vincente.

Sotto la cura artistica di Zampiga, gli appuntamenti settimanali hanno coinvolto nelle live session ogni volta più di venti musicisti, alcuni giovanissimi e freschi di Conservatorio, altri più maturi, seguendo come fil rouge l’amore appassionato per il jazz.

“Le jam session sono spesso intense, coinvolgenti, incisive, in grado di creare legami e connessioni improvvisando. Dopo le pesanti perdite per il settore live degli ultimi due anni, anche gli artisti hanno dovuto “improvvisare”, cercare nuovi modi di comunicare, per suonare, quasi reinventarsi. E, in questa reinvenzione, anche a Ravenna occorreva un luogo dove tornare ad esprimersi, a incontrarsi, ad ascoltare. Così abbiamo pensato a questo progetto che ha raccolto una crescita costante di approvazione da parte del pubblico e dei musicisti, alcuni dei quali provenienti da fuori regione.” racconta Zampiga.

Nei precedenti appuntamenti il programma è stato arricchito grazie alla presenza dei giovani della "Banda città di Ravenna" e dell’ Istituto Paritario Sacro Cuore di Lugo che, insieme alle docenti Francesca Vecchi e Styliana Nikolova, hanno sperimentato, con grande riscontro di pubblico, una sinergia innovativa con realtà musicali classiche.

L’ultimo appuntamento di questa stagione con le jam session inedite e coinvolgenti dei Giovedì d’Autore è giovedì 5 maggio, dalle 18 (con aperitivo e cena), a iGinGini, in Via IX febbraio 14 a Ravenna ( info e prenotazioni 3290775861). In attesa della prossima, luminosa, stagione della musica Jazz a Ravenna.