Le monumentali sculture di Gunther Stilling nel Labirinto Effimero

Il labirinto di mais incontra la scultura. Nasce così la mostra “Labyrinthus hic habitat Minotaurus” con le monumentali sculture del tedesco Gunther Stilling che dal 15 maggio al 14 settembre saranno ospitate presso il Labirinto effimero di Alfonsine, negli spazi dell'azienda agricola Galassi. Una mostra itinerante dove l’artista sembra lavorare con il mito, con il tempo e le sue stratificazioni, creando così un ponte immaginario tra l’antico e il contemporaneo.

Alla mostra itinerante è possibile accedere con il prezzo del Labirinto: dal 15 maggio al 13 giugno prezzo unico di 5 euro per il Labirinto Sospeso e la mostra; dal 13 giugno al 14 settembre il costo dell’ingresso sarà di 9 euro per gli adulti e 5 euro per i ragazzi dai 4 ai 12 anni e comprende la visita ai due labirinti e alla mostra.

Non basterebbero 1000 pagine per raccontare l’operato dello scultore tedesco Gunther Stilling, che ha esposto in tantissimi paesi Europei, basti pensare che è in attività dal 1973. In Italia arriva però solo nel 2009 realizzando una mostra incredibile all’interno della Valle dei Templi di Agrigento, l’anno successivo approda al Teatro Romano di Fiesole, per arrivare nel 2013 ad esporre a Palazzo Medici di Firenze. Nel 2021 grazie ad un susseguirsi di fortuite “coincidenze” l’artista Stilling incontra la famiglia Galassi che da sempre ha realizzato i propri labirinti facendosi guidare da temi artistico/letterari.