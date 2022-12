Le Musiche di Natale alla chiesa dei Servi di Russi

Indirizzo non disponibile

La Corale San Pier Damiani diretta da Daniela Peroni e il coro di Voci bianche del Pavone d'Oro vi aspettano lunedì 19 dicembre, alle ore 20.45 presso la Chiesa dei Servi (via Trieste n. 33), per intrattenervi con musiche di Natale, in occasione di un evento organizzato dalla Scuola di Musica Contarini e dalla Parrocchia S. Apollinare, con la collaborazione del Comune di Russi.

All'Oboe e al corno inglese: Paolo Giulianini