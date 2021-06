Le opere di Mauro Pipani protagoniste della mostra "Salis"

Prezzo non disponibile

Dal 26 giugno all'11 luglio ai Magazzini del Sale di Cervia viene esposta la mostra personale di Mauro Pipani, a cura di Vittoria Coen, con una serie di lavori realizzati appositamente per il suggestivo spazio espositivo di Cervia.

La mostra si configura come una vera e propria installazione che interagisce con lo spazio, già teatro di esposizioni collettive e personali di livello nazionale e internazionale. Mauro Pipani crea un percorso generato da opere bidimensionali e tridimensionali di medie e grandi dimensioni che giocano con le luci e le ombre dei Magazzini del Sale. I lavori, quindi, sono “tappe” di un viaggio che ci introduce ad una dimensione personale e intima di una ricerca poetica del tutto personale.

La ‘Via del sale’, che il progetto Salis vuole percorrere, collega idealmente la città di Cervia a quella di Venezia, come una sorta di “via della seta”, che collega la laguna al mare aperto, due luoghi dalle radici antiche, che tuttora dialogano attraverso l’arte e la storia, incrociandosi con la ricerca dell’artista. Il sale, questo antico cristallo perlaceo, luminescente, sfaccettato, preziosa moneta di scambio commerciale, torna ad essere tesoro per tracciare una rotta ideale tra Cervia e Venezia, dove gli antichi magazzini che si affacciano sulla laguna salmastra dialogano a distanza in attesa del prezioso carico.

Orari apertura: tutti i giorni dalle ore 18 alle 23. Prefestivi e festivi dalle ore 10.30 alle 13.00 e dalle ore 18.00 alle 23.00.