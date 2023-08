Le opere di Silvia Fanti in mostra a Bottega Matteotti a Bagncavallo

Orario non disponibile

Quando Dal 05/08/2023 al 03/09/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

La vetrina della Bottega Matteotti di Bagnacavallo ospiterà dal 5 agosto al 3 settembre “Sweet heArt”, personale di Silvia Fanti. La mostra propone una selezione di disegni: «ramificazioni interiori, fioriture d’anima, riflessi, ombre, tratti, intrecci, colori, direzioni – scrive Barbara Piani – è ciò che a colpo d’occhio s’imprime nella mente di chi guarda. La matita come la vanga ha saputo solcare il foglio bianco».

Silvia Fanti nasce a Ravenna e vive a Villanova di Bagnacavallo.

Appassionata e curiosa della realtà che la circonda, cerca di comprenderla attraverso gli strumenti che le sono più congeniali: il disegno, le tecniche artistiche sui metalli e la scrittura.

La sua seconda casa è la città di Arezzo in cui ha ricevuto la prima e fondamentale istruzione artistica frequentando l’istituto d’arte.

Nel 1992 consegue l’attestato di frequenza al corso regionale Tam (Trattamento artistico dei metalli) a Pietrarubbia, sotto la direzione di Arnaldo Pomodoro.

I casi della vita, dopo la laurea in Conservazione dei beni culturali nel 1997, l’hanno portata alla sua attuale professione di bibliotecaria ma il legame con l’arte non l’ha mai abbandonata.

“Sweet heArt” fa parte di “Bottega Matteotti: Arte in vetrina”, spazio espositivo permanente curato da Andrea Tampieri, artista e insegnante di discipline artistiche di Bagnacavallo.

Le mostre sono organizzate dall’associazione culturale Controsenso in collaborazione con Bottega Matteotti (via Matteotti 26 – Bagnacavallo) e con il patrocinio del Comune.

Informazioni:

0545 60784

www.bottegamatteotti.it