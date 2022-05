"Le parole e il mare", Alessandro Vanoli racconta passato e futuro del nostro rapporto con l’Oceano

Martedì 24 maggio, alle 18, in sala D’Attorre di Casa Melandri, in via Ponte Marino, in occasione dell'European Maritime Day, Alessandro Vanoli terrà una conversazione su "Le parole e il mare. Passato e futuro del nostro rapporto con l'oceano".

In occasione delle Giornate europee del mare, momento in cui la città è chiamata a riflettere sulla relazione con il mare, Alessandro Vanoli, storico del Mediterraneo e autore apprezzato dal pubblico ravennate, terrà una lezione appositamente dedicata al tema che costituisce anche la conclusione del 48° ciclo degli Incontri Culturali del Centro Relazione Culturali che riprenderà l’attività ad ottobre.

Il mare è il 71% del nostro pianeta, viviamo praticamente in un mondo azzurro, non lo possiamo abitare, ma è da lì che è cominciato tutto. Il mare appare per la prima volta ben 4 miliardi di anni fa e da quel momento in poi è successo di tutto. Per parlare della storia del mare, bisogna parlare però anche degli animali che lo hanno vissuto, delle rocce che l'hanno delimitato, delle onde, del vento e poi naturalmente degli uomini e di quando questi ultimi cominciarono ad affacciarsi a quell'immensità provando ad affrontarla, a navigarla e provando a sfruttarne le ricchezze. Non si può non parlare dei tempi delle grandi esplorazioni e del commercio.