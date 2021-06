Le premiazioni del festival di cortometraggi "StupeFilm". Ospite d'onore Angelo Langè

Indirizzo non disponibile

E’ in programma nella serata di giovedì 3 giugno a partire dalle 20,45, nella sede dell’Accademia degli Studi in viale Alberti 84 a Ravenna (e in diretta facebook alla pagina Stupefilm), la premiazione della prima edizione dello StupeFilm Italy Contest 2021, concorso nazionale dedicato al cortometraggio sul tema della prevenzione e della lotta alla droga, riservato ai ragazzi delle scuole medie.

Ideato e promosso dalla stessa Accademia degli Studi di Ravenna – una scuola privata fondata nel 2019, che ha sede in viale Alberti a Ravenna – sull’idea della Professoressa Maria Giuseppina Zuzolo dell’Istituto Comprensivo 2 di Cervia, il concorso ha visto una grande partecipazione da parte di scuole e associazioni di varie regioni italiane: le quattro opere vincitrici (fra le venti selezionate per la finale) verranno annunciate, premiate e proiettate durante la serata, con i giovani autori collegati via zoom dalle proprie sedi di residenza.

Come in ogni concorso cinematografico che si rispetti, verranno assegnati i premi ai film vincitori nelle categorie di miglior video, miglior regia, miglior sceneggiatura, miglior attore/attrice protagonista. Verrà inoltre assegnato il “Premio comunicazione” a cura di Radio Bruno. Il video vincitore verrà poi presentato in concorso al Festival Internazionale di Los Angeles, grazie alla collaborazione della Scuola Cinema Ravenna, divisione interna della Cesena Film Academy.

Ospite d’onore della serata Angelo Langè, il poliziotto milanese notissimo per il costante lavoro volto a far condividere la sua esperienza di poliziotto antidroga, sia grazie a libri che alla partecipazione in diversi film (come “Sbirri”, con Raoul Bova).

I video saranno giudicati da Giorgio Molteni (regista ligure, autore di film premiati come “Aurelia” ed “Oggetti smarriti”) e Gian Paolo Mai (regista e attore napoletano, allievo di Mario Scaccia). Sarà ospite in sala anche Oreste De Paoli, presidente dell’Associazione Mondo Libero dalla Droga, che ha messo a disposizione i suoi volontari, attivamente impegnati al fianco di insegnanti e dirigenti scolastici del territorio italiano nella lotta e prevenzione alle droghe.

La serata sarà presentata da Elisa Guzzo, direttrice dell’Accademia degli Studi, affiancata dalla professoressa Maria Giuseppina Zuzolo, dell’Istituto Pascoli di Cervia: “è lei che ha ideato il tema del concorso, inerente agli effetti delle droghe sul sistema nervoso, dandolo ai suoi ragazzi come compito delle vacanze. Tutto ha avuto inizio da lì”, racconta Elisa Guzzo. “Siamo molto contenti del gran numero di adesioni ricevute e dell’altissima qualità delle opere selezionate per la finale. Chi avrà voglia di collegarsi, non se ne pentirà…”.