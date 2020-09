Le Rune della Vendemmia: tra le foglie di vite per propiziare l’Autunno

Venerdì 25 settembre allo Spazioarteyoga di Ravenna, in via Vincenzo Carrari 9, si colgono le Rune della Vendemmia per propiziare l'inizio dell'Autunno.

Si raccolgono uno alla volta questi simboli antichi, per cogliere indizi su quanto ci sta attorno o ci sta a cuore. Una buona occasione per chi non conosce le rune e per chi vuol approfondire l'esperienza, condividendo parole e narrazioni.

L'accoglienza è dalle ore 18.00. Dalle 18.15 non sarà più possibile partecipare. La conclusione è prevista per le ore 19.30 circa. L'evento è gratuito ma a numero chiuso, prenotando via email a irunakefli@gmail.com . Si svolge nel rispetto delle norme vigenti a prevenzione Covid-19. È richiesta la dotazione di una mascherina.