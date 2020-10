Parte il 27 ottobre "Le Rune: una continua riscoperta tra manifesto e nascosto", uno dei nuovi corsi dell’Università "Giovanna Bosi Maramotti" per la Formazione Permanente degli Adulti a Ravenna.

È consigliato a quanti, pur essendo interessati, non hanno conoscenze di base (verranno fornite nel corso) e per chi, già conoscendo le rune, intende approfondire alcuni argomenti (ad es. l’uso contemporaneo della simbologia nelle pratiche di esperienza individuale). Si svolgerà in tre martedì consecutivi, dalle 17.30 alle 19.30, a partire dal 27 ottobre, al Planetario di Ravenna, in Viale S. Baldini, 4/A. Per l'iscrizione occorre rivolgersi direttamente alla segreteria dell'Università: tel. 0544 251912 (entro il 20 ottobre).