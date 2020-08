Le sonorità eclettiche della cantante brasiliana Nilza Costa

Sabato 29 agosto, alle 21, è in programma al Parco 1 maggio di San Patrizio il concerto afro-jazz con Nilza Costa e Patuskada. Protagonista è appunto Nilza Costa, cantante e autrice brasiliana dalle sonorità eclettiche, influenzate sia dalla musica della sua terra sia dalle antiche radici africane.

Si tratta di un evento gratuito, ma con posti limitati e su prenotazione: per prenotarsi, mandare una mail a eventi@comune.conselice.ra.it o telefonare allo 0545 986930/21/57. In contemporanea si svolge anche la Sagra del tortellone sanpatriziese, in versione "da asporto” causa limitazioni Covid.

Il concerto chiude la rassegna estiva organizzata dal Comune di Conselice, in pratica “passando il testimone” alla rassegna di eventi di settembre.