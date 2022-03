Le "Storie di Ravenna" raccontano le passioni di Lord Byron

Volge al termine la terza edizione di Storie di Ravenna. E il protagonista di questo episodio è il geniale e avventuroso poeta inglese Lord George Gordon Byron, la cui vita fu strettamente legata alla città di Ravenna. Ancora una volta si tratterà di un vero e proprio racconto a più voci, corredato di immagini e letture, che vuole arrivare a un pubblico vasto ed essere anche un momento di incontro e condivisione.

Appuntamento lunedì 21 marzo, ore 18, al Teatro Rasi con Giovanni Gardini iconografo del Museo Diocesano di Faenza-Modigliana, Claudia Giuliani comitato scientifico Musei di Palazzo Guiccioli, Alessandro Luparini storico e direttore della Fondazione Casa Oriani, Laura Orlandini storica dell'Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Ravenna e Provincia, Veronica Quarti storica e collaboratrice di Passato e Presente RaiStoria/Rai3, Angela Schiavina maestra di cucina. Durante l'incontro letture di Laura Redaelli e musiche di Matilde e Celeste Pirazzini.

Lord George Gordon Byron giunge a Ravenna nel giugno del 1819. A spingerlo è l’amore travolgente per la giovane e bellissima Teresa Gamba Ghiselli, sposata al conte Alessandro Guiccioli. Tra un convegno clandestino e l’altro il grande poeta inglese si appassiona alla causa dei patrioti italiani (che gli suggerisce tra l’altro il poemetto The Prophecy of Dante) e si affilia alla Carboneria, cosicché, oltre che con la gelosia del conte dovrà vedersela con le guardie pontificie.

I biglietti sono in vendita al Teatro Alighieri tutti i feriali dalle 10 alle 13, giovedì anche dalle 16 alle 18 e al Teatro Rasi il giovedì dalle 16 alle 18 e da un’ora prima dello spettacolo (tel. 0544 30227). Ingresso unico 5 euro.