Le storie sul mare si mescolano sul palco con lo spettacolo "Outis"

Sviluppatosi nell’arco di tre anni, attraverso numerose residenze artistiche itineranti per tutta l’Italia, "Outis. Viaggio per mare" si prefigura come uno spettacolo teatrale composto da un compendio di storie sul mare. I diversi quadri scenici si sviluppano attraverso l’azione di sei personaggi e tre musicisti che operano dal vivo. Gli attori, oltre ai personaggi singoli che interpretano, compongono insieme la figura del coro, in un movimento e in un canto comune che si presenta in diverse scene dello spettacolo.

Distante da una narrazione strettamente lineare, lo spettacolo ha piuttosto un taglio poetico, costellata da figure il cui filo conduttore è l’attraversamento del mare, inteso come simbolo massimo di tutti i viaggi e del percorso di una vita. Un compendio di storie sul mare frutto di un percorso di ricerca, avviato proprio al Teatro Rasi di Ravenna nel 2021, poi strutturatosi nell’ambito di più residenze condivise, distribuite per tutta Italia. Giovedì 31 marzo, ore 21, sarà proprio il Rasi a ospitare lo spettacolo. Biglietti: intero 15 euro, ridotto 12 euro, under30 8 euro, under20 5 euro.