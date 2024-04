Le tavole del fumetto sull'alluvione scritto da un volontario in mostra in biblioteca

Saranno in mostra dal 6 aprile e fino al 18 maggio alla biblioteca comunale 'Luigi Dal Pane', a Castel Bolognese, le tavole originali del fumetto 'Fango' di Valerio Barchi, che nel giugno scorso si recò in Romagna per aiutare a spalare dopo l'alluvione. Quell'esperienza è stata raccontata dall'autore nel fumetto 'Fango' (Biblioteca SAE per Sapere Aude Editori), un racconto grafico - utilizzando la tecnica dell'acquerello - sull’esperienza autobiografica da volontario nei giorni successivi a quell'evento drammatico. La mostra è visitabile negli orari di apertura della biblioteca. Per la chiusura della mostra sarà presente l'autore, sabato 18 maggio, con relativo firmacopie finale.