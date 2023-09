Le tipicità russiane protagoniste alla Fira di Sett Dulur

Tre gli appuntamenti principali che metteranno in risalto la vasta gamma di prelibatezze che meglio rappresentano la ricchezza dell’enogastronomia russiana; ricchezza che i visitatori potranno incontrare nei luoghi più iconici della città: giovedì e sabato la tradizione arriverà in Biblioteca con due serate dedicate ai prodotti tipici (il bël-e-cöt, i vini “minori” e il Parmigiano reggiano); mentre domenica mattina sarà piazza Farini ad ospitare l'iniziativa del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano e il mercato del #CIBOGIUSTO organizzato da Coldiretti e Campagna Amica.

giovedì 14 settembre ore 18.30

BËL-E-CÖT, UN TESORO GASTRONOMICO... CON TANTE SORPRESE!

Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

Incontro divulgativo (con degustazione) dedicato al nobile insaccato russiano, promossa dal Comune di Russi in collaborazione con Cheftochef emiliaromagnacuochi, Pro Loco Russi e Tenuta Uccellina. Parteciperanno all'iniziativa anche diversi esperti di settore che interverranno sulle tematiche più rilevanti: Un po’ di storia e ricordi locali - Lamberto Mazzotti, giornalista e storico del cibo; I segreti della preparazione: il racconto dei macellai - Roberto Montanari, macellaio di Russi; Bël-e-cöt: vecchie e nuove ricette nella ristorazione - Daniele Baruzzi, patron e cuoco del ristorante Insolito di Russi; Il valore della carne di Mora Romagnola - Franco Chiarini, Cheftochef emiliaromagnacuochi; Il consumo di bël-e-cöt e la salvaguardia della tradizione romagnola - Emma Montesi, Cheftochef emiliaromagnacuochi; Cosa bere con il bël-e-cöt? - Hermes Rusticali, enologo e Dir. Commerciale di Tenuta Uccellina di Russi; Bël-e-cöt ritorna street food: nuove modalità di consumo - Monica Grilli e Lamberto Mazzotti; Bël-e-cöt, strumento di promozione locale - Luigi Rusticali, presidente Pro Loco di Russi; Bël-e-cöt, un patrimonio tutto russiano - Monica Grilli, assessore al Turismo e Promozione territoriale del Comune di Russi.

A seguire, degustazione di bël-e-cöt offerto da "E Mazler" e "Cappelli Riziero" oltre alla canèna della Tenuta Uccellina.

sabato 16 settembre ore 20.30

IL BANDITO E IL CAMPIONE

il felice connubio tra i vini "minori" della Bassa Romagna e il Parmigiano Reggiano

PREMIAZIONE DEL CONCORSO "LE UVE DEL BANDITO"

Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

Conferenza enogastronomica che prenderà il via con l'intervento della dott.ssa Marisa Fontana sul tema "Le uve del bandito: vitigni minori e fuorilegge di Romagna"; a cui seguirà la presentazione del Re dei formaggi il Parmigiano Reggiano a cura di Cornelio Marini di APR-Assaggiatori Parmigiano Reggiano.

Si terrà poi la premiazione dei vincitori di "Le Uve del bandito", concorso promosso con l'intento di far conoscere la biodiversità della vite in Romagna e far emergere ciò che si è conservato in termini di vecchi vitigni locali tramandati da generazioni.

A conclusione della serata, una degustazione di Parmigiano Reggiano di varie stagionature in abbinamento a prodotti locali: il miele dell'apicoltura Asioli, la confettura di scalogno e di zucca cedrina e la saba dell'Azienda "Le Bacche del benessere" di Savarna. Si concluderà infine brindando con i vini della Tenuta Uccellina.

Prenotazione obbligatoria allo 0544 587641 (Ufficio Cultura Comune di Russi).

domenica 17 settembre dalle ore 9.00

MERCATO DEL #CIBOGIUSTO

piazza Farini

Una domenica mattina all'insegna della tradizione agricola nella piazza principale, dove -oltre all'immancabile esposizione di macchine agricole- sarà possibile acquistare numerose eccellenze agroalimentari direttamente dalle mani dei contadini durante "il mercato del cibo giusto", promosso da Coldiretti e Campagna Amica per valorizzare la biodiversità che rende unica la nostra agricoltura e il nostro territorio.

domenica 17 settembre dalle ore 9.45

ARTE ANTICA DEL TAGLIO A MANO DELLA FORMA DI PARMIGIANO REGGIANO DOP DI 24 MESI

piazza Farini

Direttamente sul palco centrale di piazza Farini i visitatori potranno ammirare l'arte antica del taglio a mano della forma di Parmigiano Reggiano DOP di 24 mesi, svolta a cura del consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano. Si concluderà l'iniziativa con una degustazione di Parmigiano Reggiano a scaglie e vino (quest'ultimo prodotto dall'Az. Agricola Ravagli ed offerto da Coldiretti e Campagna Amica).



Per info:

Ufficio Cultura del Comune di Russi

Tel. 0544 587641

cultura@comune.russi.ra.it

www.facebook.com/FiraDiSettDulur

www.firadisettdulur.net