Le voci del “Master di canto” insieme alle note dell’ensemble 20.21 nel concerto finale di “Giovani in Musica”

A chiudere la rassegna “Giovani in Musica” dell’Associazione Angelo Mariani sarà il concerto in programma sabato 8 ottobre presso la Sala Corelli del Teatro Alighieri alle ore 17. Dal 2005 ad oggi “Giovani in Musica” ha offerto un palcoscenico a giovanissimi musicisti mentre in questa XVIII edizione ha ospitato i concerti finali del “Master di canto e teatro del ‘900 e contemporaneo” svoltosi presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Giuseppe Verdi” di Ravenna.



Fra i tanti eventi che animeranno la notte d’oro, rientra anche questo appuntamento che vedrà protagonisti i soprani Felicita Brusoni, Maria Eleonora Caminada, Carolina Lidia Facchi e Valentina Piovano. Affronteranno brani di autori del ‘900 e contemporanei, Giampaolo Testoni, Lorenzo Ferrero, Vaugham Williams, Arvo Part, Luciano Berio, Mario Montalbetto.



I soprani saranno accompagnati dai pianisti Maria Costanza d’Agostino e Pietro Zuffa e da allievi delle classi di strumento e insegnanti dell’Istituto Verdi che fanno parte dell’Ensemble 20.21: il clarinetto di Migena Lleshi, il violino di Nicholas Scherzoso, la viola di Luciano Bertoni (insegnante), il flauto di Giacomo Parini e il violoncello di Leo Maiolani. Partecipano inoltre nel ruolo di direttori Maria Costanza d’Agostino e Mattia Dattolo.



Al termine del concerto sarà consegnata una borsa di studio al soprano Valentina Piovano offerta dall’Associazione Musicale Angelo Mariani.



Biglietti d’ingresso € 5,00