Legalità e antimafia: a Russi con "Luce e Memoria" una mostra e uno spettacolo teatrale

A Russi continua il percorso dedicato ai temi della legalità e della sicurezza. Come ormai documentato da diverse indagini in nord Italia, il potere delle mafie oggi è individuabile sempre di più nella capacità di fare rete, nel patrimonio di relazioni sociali e nella capacità di infiltrarsi e lavorare insieme a settori della società, della politica e dell’imprenditoria locale.

Tra le attività previste dal progetto, vi è la mostra fotografica "Luce e Memoria. Tony Gentile" che dal 10 maggio al 2 giugno (periodo in cui si celebra la Giornata Nazionale della Legalità) sarà allestita presso il Teatro comunale di Russi (via Cavour n. 10). L'installazione offrirà uno spaccato visivo illuminante dei primi anni Novanta in Sicilia, della presenza e degli effetti delle mafie stragiste e delle forze antimafia che sicuramente rendono immediatamente l’idea del fenomeno in quel tempo storico.

L'esposizione racconterà la storia delle mafie fino alle stragi del 1992, con particolare attenzione al contesto siciliano e al lavoro di Falcone e Borsellino, a oltre trent’anni dalla loro scomparsa. Il bianco e nero di Tony Gentile parla la lingua della memoria, e i lenzuoli di oggi raccontano la storia dei lenzuoli di ieri, il grido di giustizia di una comunità non più intorpidita, la rabbia e il dolore di chi incessantemente continua a urlare: “Palermo vuole vivere”.

Apertura ufficiale venerdì 10 maggio alle ore 18.30 – presso Teatro comunale di Russi, via Cavour n. 10

Sabato 11 maggio, alle ore 20.30, il Teatro ospiterà invece uno spettacolo dal titolo "Luce Memora", appunti di un fotografo solitario, nato da un’idea di Luca Lo Iacono con i testi e la regia di Tony Gentile e Luca Loiacono, che vedrà in scena, oltre al fotografo, anche alcuni attori russiani: Giulia Torelli, Francesco Savini e Francesco Sichera. La sera dello spettacolo, l'ingresso sarà a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’Associazione Piccoli Grandi Cuori ODV, che opera presso i reparti di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell'Età Evolutiva del Policlinico Universitario S. Orsola-Malpighi a Bologna.

La mostra sarà visitabile dal 10 maggio al 2 giugno nei seguenti giorni e orari: lunedì e mercoledì dalle 16 alle 19; martedì e venerdì dalle 9 alle 12; sabato e domenica dalle 9 alle 12.