Leggende celtiche, animali fantastici e delitti al castello nella Rocca sforzesca

Stemmi misteriosi accompagnati da criptici motti da decifrare, animali fantastici da scoprire nell'araldica delle nobili famiglie d'Italia e tante altre sorprese nei Castelli d'Emilia Romagna. E' ricca di curiosità, affascinante ed immaginaria l'edizione 2021 di Oh Che Bel Castello, la grande kermesse dedicata a castelli, rocche, fortezze dell'Emilia Romagna, promossa da Apt Servizi Emilia Romagna, con i circuiti aderenti, con circa 60 eventi in programma nel corso di due weekend, sabato 9 e domenica 10 ottobre e sabato 16 e domenica 17 ottobre.

La Rocca di Riolo Terme sarà la protagnista di questa iniziativa nella provincia di Ravenna con vari appuntamenti. Si comincia sabato 9 ottobre con Delitto al Castello: dall'antipasto al dolce, una cena alla ricerca dell'assassino tra le sale del maniero dove ogni partecipante è coinvolto in un vero e proprio gioco di ruolo e diventa protagonista di una storia avvincente in cui tutti devono investigare per scoprire l'assassino. Prenotazione obbligatoria.

Domenica 10 ottobre, Caterina da sogno: una visita guidata alla scoperta dei sogni e delle speranze di Caterina bambina -promessa sposa al signore della Romagna Girolamo Riario- delle sue passioni e dei suoi studi, da abile stratega militare ad affascinante studiosa di erbe e medicina, con lettura delle sue ricette durante tutto il percorso all’interno del castello. Prenotazione obbligatoria.

Sabato 16 ottobre la Rocca di Riolo ospita un pre-Halloween con "Aspettando Samahain nell'antico borgo": una visita guidata nella Rocca tra leggende celtiche e storie del territorio, racconti sugli animali fantastici di cieli, di terra e bosco, in un periodo storico ancora avvolto nel mistero. Prenotazione obbligatoria.

Domenica 17 ottobre spazio a "Gli esperimenti di nostra signora Caterina", visita esperienziale narrata all’interno della Rocca Sforzesca di Riolo in compagnia di Caterina Sforza “in persona”. Un viaggio tra erbe officinali e ricette cifrate per scoprire i segreti del ricettario della Leonessa delle Romagne. Durante la visita adulti e bambini potranno cimentarsi nella realizzazione di una delle ricette di Caterina. Prenotazione obbligatoria.