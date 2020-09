Leggende misteriose della romagna: una visita alla "Casa del Diavolo"

In molte zone dell'Italia si trovano i "Ponti del Diavolo", mentre meno frequenti sono le "Case del Diavolo". Una di queste dimore si trova nel territorio alfonsinese nei pressi dell'affluenza del Senio nell'antico Po di Primaro (attuale fiume Reno) e il 4 ottobre alle 16.30 si va alla scoperta di questo luogo pittoresco e carico di mistero.

In Romagna sono numerosi i racconti riguardanti le possessioni diaboliche e le diverse manifestazioni del maligno e tante sono le leggende legate a questo edificio ed alla zona circostante. La visita porta il pubblico alla Casa del Diavolo e alla vicina Casa dell'Agnese (ove negli anni '70 girarono il film "L'Agnese va a morire") in un piccolo tour durante il quale si ascoltano alcune narrazioni, una delle quali, in particolare, è inserita in "Leggende misteriose della Romagna", nuova raccolta di racconti basata su leggende, storie e folklore della tradizione romagnola scritto da Massimo Brizigotti, ideato da Rocco Penazzi e illustrato da Stefano Baiocchi.

Ritrovo alle 16.30 alla Casa del Diavolo in via Destra Senio 88, Alfonsine. Iscrizione obbligatoria con messaggio Whatsapp 3292015682 (Stefano) specificare nome, numero di persone e nome evento al momento dell'iscrizione. Consigliate scarpe comode da camminata. Leggere normativa anti-covid al seguente link: https://www.mysteryleader.com/regolamento-anti-covid-19-per-il-partecipante/