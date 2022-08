Roberto Mercadini racconta le sue "Rapsodie romagnole"

Continuano gli appuntamenti nel cuore della Salina di Cervia con la rassegna "Leggermente Salato". Mercoledì 17 agosto Roberto Mercadini presenta: "Rapsodie romagnole. Strane storie della mia terra". L'attore romagnole ci conduce in un caleidoscopio scatenato di storie e personaggi che partono dalla terra di Romagna, o che alla Romagna arrivano (compiendo, spesso, percorsi assai tortuosi). Sant'Antonio da Padova (che non si chiamava Antonio e non veniva da Padova); Guido da Montefeltro, che mise sotto assedio i suoi stessi assediatori; poi la cantante Marietta Alboni, che Whitman definì "sorella dei più alti dèi”; il folle, meraviglioso Olindo Guerrini, che difese un personaggio di fantasia in un tribunale vero. E molti altri ancora. Alle 20.30 ritrovo al Parco della Salina, in via Salara Provinciale 6, alle 21 inizio dello spettacolo. Biglietti online sul sito di Atlantide. Per informazioni 0544 973040 - salinadicervia@atlantide.net