Lello Arena e Giorgia Trasselli tornano in scena con "Parenti serpenti"

Commedia cinica e divertentissima di Carmine Amoroso, Parenti serpenti, già portata sul grande schermo nel 1992 da Mario Monicelli, giunge al Teatro Goldoni di Bagnacavallo lunedì 13 e martedì 14 dicembre alle ore 21 nella rilettura per il palcoscenico di Luciano Melchionna. Protagonisti della pièce sono Lello Arena e Giorgia Trasselli, insieme a Raffaele Ausiello, Marika De Chiara, Andrea de Goyzueta, Carla Ferraro, Luciano Giuliano, Annarita Vitolo.

Un gruppo numeroso che interpreta i vari componenti di una famiglia che si ritrova per trascorrere insieme il Natale. Un incontro fatto di ironia disperata, malinconie e lontananze. Una commedia in bilico tra irresistibile divertimento e crudeli cupezze di parenti che si trasformano in crudelissimi nemici. Gli interpreti della pièce saranno anche protagonisti dell’Incontro con gli Artisti che si terrà martedì 14 dicembre alle ore 18 presso il Ridotto del Teatro Goldoni. L’Incontro è a ingresso gratuito.

Tutto ha inizio con un Natale a casa degli anziani genitori che aspettano tutto l’anno quel momento per rivedere i figli ormai lontani. E se quest’anno gli amati genitori volessero chiedere qualcosa ai loro figli? Se volessero finalmente essere accuditi, chi si farà carico della loro richiesta?

Luciano Melchionna costruisce uno spaccato di vita intimo e familiare di grande attualità, con un crescendo di situazioni esilaranti e spietate che riescono a far ridere e allo stesso tempo a far riflettere con profonda emozione e commozione. Biglietti da 28 a 18 euro.