Una grande voce degli anni '80 a Lugo: cena e spettacolo con Lenny Zakatek

Un pezzo di storia della musica arriva giovedì 18 luglio al Giardino Laboratorio del Gusto di Lugo per la chiusura della rassegna “Radio Giardino – Lugo Music Festival” ospitata dal locale di via Degli Orsini che ha portato in Romagna per quattro settimane alcune delle più grandi stelle della musica degli anni ’80. Per l'ultima serata arriva direttamente da Londra Lenny Zakatek, una delle voci più inconfondibili del panorama musicale internazionale.

Nato a Karachi, ora Pakistan ma all'epoca India, di sangue misto inglese-indiano, Zakatek si trasferisce con la famiglia in Inghilterra a 13 anni, dove a 17 anni forma la sua prima band, i Trailblazers, che dopo una breve esperienza live cambia nome in Funky Fever prima di trasferirsi per 3 mesi in Germania dove si esibisce ogni sera in concerto con un repertorio di classici blues. Tornato in Inghilterra, Lenny continua l'attività live ed alcuni anni più tardi, nel 1971, pubblica il suo primo singolo sotto il nome artistico di Leonard Rusk, per la produzione di Paul Atkinson (Zombies). Di lì a breve viene scoperto da Linsey De Paul e Dudley Moore e forma una nuova band battezzata Zakatek: i suoi primi singoli, datati 1973, vedono suonare al suo fianco quei musicisti che a breve avrebbero dato vita ai 10CC.

Presto Lenny entra a far parte dei Gonzalez, formazione di matrice R&B-soul-funky, tra le cui fila aveva militato anche Carl Douglas (Kung Fu Fighting). Innumerevoli i tour dal vivo, energici e coinvolgenti, che vedono la band aprire anche i concerti inglesi di Bob Marley and the Wailers, prima di ottenere il successo planetario con la disco hit Haven't Stopped Dancing Yet (1979). Al 1977 risale la prima collaborazione di Lenny con l’Alan Parsons Project, un legame destinato a durare nel tempo, vedendo affidare alla voce di Zakatek gran parte dei brani più dinamici e grintosi del Project, come Damned If I Do, Games People Play, You Don't Believe e Too Late, diventando nel corso degli anni una sorte di unica immagine pubblica di questa fantomatica formazione che vendeva milioni di dischi in tutto il mondo pur senza esibirsi dal vivo.

La carriera da solista lo vede lanciare il primo album nel 1979 e poi, dopo una sosta di vent’anni, tornare nel 1989 con Small But Hard. Nella lunghissima pausa ventennale, da solita Zakatek si regala alcuni singoli, collaborando anche assieme a John Deacon, bassista dei Queen. Nel 2014 è la volta del suo terzo album solista (Love Letters) a cui seguono proficue collaborazioni che lo portano a esibirsi dal vivo sia in ambito rock. Giovedì 18 luglio a fare da apripista al concerto di Zakatek ci sarà il gruppo Skeye capitanato da Massimo Numa, gruppo che tra l’altro ha accompagnato proprio Lenny Zakatek in diverse date italiane negli ultimi anni.

Nello scenario del Giardino Laboratorio del Gusto la musica si sposerà con la cucina d’alta qualità. Scegliendo il pacchetto platinum (massimo 30 posti) a partire da 65 euro ci si potranno assicurare i posti nei tavoli più vicini al palco, con proposta che comprende un calice di benvenuto, l’ingresso allo spettacolo (valore 20 euro) e la cena alla carta (minimum spending 45 euro). Con il pacchetto gold, invece, si potrà scegliere a una spesa minima di 45 euro tra 60 posti a disposizione, con incluso calice di benvenuto, ingresso allo spettacolo e cena (minimum spending 25 euro). A disposizione infine il pacchetto silver, che garantirà con 25 euro di spesa l’ingresso allo spettacolo con buffet e un drink base (cocktail, calice, birra, bibita) a scelta.

Il buffet avrà inizio a partire dalle 20 all’interno del Giardino, e alle 21.30 partirà lo spettacolo. È possibile prenotare chiamando o scrivendo un WhatsApp al 393.006644.