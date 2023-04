Leo Fulcro presenta il nuovo lavoro discografico al Bronson Club

Leo Fulcro nasce a Roma nel 2018 come progetto collettivo che connette fin da subito varie discipline artistiche: dalla street art alla poesia, dal teatro alla musica. Nel primo anno escono due mixtape in forma indipendente, a seguito dei quali vengono pubblicati degli opuscoli di poesie, realizzate delle opere di street art a Roma, Ravenna e Parigi e infine portato in scena il monologo originale Scegli me. Dalla collaborazione tra Dost e Leo Fulcro nasce un’attenzione maggiore alla musica. Dopo un anno di lavorazione, fra lockdown e zone rosse, il 28 maggio del 2021 esce il primo album di Leo Fulcro, Il mondo che cambia, anticipato dai singoli Incubo e Tutto bene. L’inizio della collaborazione con Totally Imported segna un punto di svolta nel suo percorso. In apertura, gli Asianoia.

Nel 2021 Leo Fulcro, giovane artista romano, pubblica il suo primo album, Il mondo che cambia, lavoro in cui mescola consapevolmente pop, soul e rap. L’inizio della successiva collaborazione con Totally Imported segna un punto di svolta nel suo percorso. Il contributo dei musicisti e la profonda ricerca artistica di Leo Fulcro confluiscono nel il primo brano del 2023, Yin e Yang, seguito da La mappa: i brani insieme pongono le basi per la presentazione del nuovo Ep uscito il 14 aprile, che verrà suonato sul palco del Bronson.

Parallelamente all'attività musicale, Leo Fulcro, al secolo Leonardo Maltese, è uno dei nuovi nomi del cinema italiano: dopo l'esordio (2022) alla mostra del cinema di Venezia come co-protagonista de Il signore delle formiche di Gianni Amelio, Leonardo sarà presente nel prossimo film (2023) di Marco Bellocchio La conversione.

Asianoia sono un gruppo indie rock italiano formatosi a Ravenna nel 2021. Il sound del gruppo viene plasmato da differenti influenze stilistiche, partendo dall’indie fino al post punk, dal rock alternativo al cantautorato. Ne viene fuori un prodotto certamente contaminato e difficilmente inscrivibile all’interno di un genere predefinito.

Leo Fulcro

+ Asianoia

sabato 29 aprile 2023



BRONSON

Via Cella 50, Madonna dell’Albero (Ravenna)

Inizio ore 21.30

Ingresso 6 euro + ddp