Letteratura, musica, arte, teatro e sport: la "Milanesiana" torna in Romagna

La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, sarà in Emilia-Romagna dal 29 luglio al 3 agosto 2021 con sei serate e una mostra all’insegna della musica, dell’arte, della letteratura e del cinema.



“Investire in cultura vuol dire investire in qualità e bellezza – afferma Stefano Bonaccini –, e per questo dare ancor più valore ai nostri territori e a ciò che siamo in Emilia-Romagna. Vale per il patrimonio artistico e tutte le arti, le strade conosciute e quelle nuove che si aprono. Sono quindi felice che Elisabetta Sgarbi scelga di portare ancora la sua Milanesiana nella nostra regione, una terra di cui lei conosce molto bene identità e fascino, potenziale e capacità. Quattro giorni di appuntamenti e ospiti che andranno a impreziosire un calendario già ricco di proposte che spaziano dal mare all’appennino ai borghi nell’entroterra, dalle città d’arte agli itinerari meno conosciuti ma altrettanto suggestivi: è l’Emilia-Romagna che in piena sicurezza si prepara ad accogliere visitatori dall’Italia e dall’estero, per ripartire con la forza e la passione che ci contraddistingue”.

“Dopo il successo dello scorso anno la nostra collaborazione con la manifestazione di Elisabetta Sgarbi si allarga ancora di più e quest’anno coinvolge sei città della nostra regione con un programma che si conferma come sempre vario e interessante – spiega Andrea Corsini –, e che omaggia grandi personalità emiliano-romagnole nelle loro città di origine o di lunga frequentazione. Penso a Dante a Ravenna, a Fellini e la sua Rimini, l’epopea musicale della famiglia Casadei a Gatteo a Mare ma anche a Bernardo Bertolucci nello scenario di Parma capitale italiana della cultura. Se un anno fa la presenza del festival aveva rappresentato una prima esperienza di una possibile ripartenza, che poi si era rivelata soltanto momentanea, oggi può invece essere vissuta come l’inizio di una più stabile ripresa capace di coinvolgere a pieno titolo la nostra cultura e il nostro turismo”.

“Sei città e sei Dediche a grandi personalità, per questa seconda stagione della Milanesiana in Emilia-Romagna. In questa Regione, in queste sei città emiliane e romagnole, ci sono le mie radici, quelle di mia madre e anche di mio padre, in fondo. Della mia famiglia. Ci sono tanti ricordi. E c’è il grande rispetto per la storia e la tradizione che accompagna questa Regione, e per l’energia, unica, che questa Regione sa continuamente sprigionare, anche in tempi complessi come questi,” conclude Elisabetta Sgarbi.



LE SERATE

Giovedì 29 luglio 2021 ore 21

Santarcangelo di Romagna, Sferisterio

DARIO VERGASSOLA, MODENA CITY RAMBLERS.

E ALLA META ARRIVIAMO CANTANDO

Saluti istituzionali

Alice Parma (Sindaco di Santarcangelo di Romagna)

Stefano Bonaccini (Presidente della Regione Emilia-Romagna)

Prologo umoristico

Dario Vergassola

1991-2021: 30 anni di Modena City Ramblers

Concerto in occasione dei trent’anni

Modena City Ramblers

Davide Dudu Morandi (voce)

Franco D’Aniello (flauto e tromba)

Massimo Ice Ghiacci (basso)

Francesco Fry Moneti (violino, chitarra e plettri vari)

Leonardo Sgavetti (fisarmonica e tastiere)

Gianluca Spirito (chitarra e plettri)

Diego Scaffidi (batteria e percussioni)

Introduce

Elisabetta Sgarbi

Streaming

L’appuntamento sarà visibile anche in streaming

su CORRIERE.IT e sul canale LA MILANESIANA

Ingresso gratuito

Prenotazione obbligatoria e informazioni T. 334 6628192

Venerdì 30 luglio 2021 ore 20.30

Rimini, Piazzale Fellini

FEDERICO FELLINI, VITTORIO SGARBI, MARCO MORGAN CASTOLDI, EXTRALISCIO

PER LA NOTTE ROSA 2021

Saluti istituzionali

Andrea Gnassi (Sindaco di Rimini)

Omaggio a Fellini

Prologo musicale

Marco Morgan Castoldi

Caravaggio

Lectio illustrata

Vittorio Sgarbi

Concerto

Extraliscio

Introduce

Elisabetta Sgarbi

Streaming

L’appuntamento sarà visibile anche in streaming

su CORRIERE.IT e sul canale LA MILANESIANA

Ingresso del pubblico

Ingresso libero fino a esaurimento posti

secondo le norme vigenti Covid-19

E’ possibili prenotare https://www.ciaotickets.com/biglietti/morgan-extraliscio-vittorio-sgarbi-rimini



Sabato 31 luglio 2021 ore 21.30

Cervia, Piazza Garibaldi

CI VUOLE ORECCHIO.

ELIO CANTA E RECITA JANNACCI

In collaborazione con Ravenna Festival

Saluti istituzionali

Massimo Medri (Sindaco di Cervia)

Ci vuole orecchio

Spettacolo musicale

Elio canta e recita Jannacci

regia e drammaturgia Giorgio Gallione

arrangiamenti musicali Paolo Silvestri

produzione Agidi – International Music And Arts

con

Seby Burgio (pianoforte)

Martino Malacrida (batteria)

Pietro Martinelli (basso e contrabbasso)

Sophia Tomelleri (sassofono)

Giulio Tullio (trombone)

Introduce

Elisabetta Sgarbi

Spettacolo a pagamento

Biglietti disponibili su WWW.RAVENNAFESTIVAL.ORG

Biglietto a posto unico numerato EURO 20

Biglietto ridotto under 18 Euro 5



Domenica 1 agosto 2021 - ore 21

Ravenna, Piazza del Popolo

DANTE, IL CINEMA, LA MUSICA

Saluti istituzionali

Michele De Pascale (Sindaco di Ravenna)

Dialogo

Pupi Avati con Mario Andreose

Lei mi parla ancora

Concerto

Extraliscio

con Simone Zanchini

Introduce

Elisabetta Sgarbi

Streaming

L’appuntamento sarà visibile anche in streaming

su CORRIERE.IT e sul canale LA MILANESIANA

Ingresso del pubblico ore 21

Ingresso libero fino a esaurimento posti

secondo le norme vigenti Covid-19

E’ possibile prenotare

https://www.turismo.ra.it/eventi/altri-eventi/milanesiana-dante-cinema-musica/



Lunedì 2 agosto 2021 ore 21

Gatteo a Mare, Arena Lido Rubicone

MASSIMO LOPEZ & TULLIO SOLENGHI SHOW

E UN OMAGGIO A SECONDO CASADEI

Saluti istituzionali

Gianluca Vincenzi (Sindaco di Gatteo)

Prologo letterario

Omaggio a Secondo Casadei

Gabriele Dadati

Una canzone per Secondo Casadei

Roberta Cappelletti

Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show

Spettacolo di e con

Massimo Lopez e Tullio Solenghi

Introduce

Elisabetta Sgarbi

Ingresso gratuito con prenotazione il giorno stesso al sito www.visitgatteomare.it



Martedì 3 agosto 2021 ore 21

Parma, Parco della Musica

OMAGGIO A BERNARDO BERTOLUCCI

Saluti istituzionali

Federico Pizzarotti (Sindaco di Parma)

Baudelaire e il progresso

Lettura

Michel Houellebecq (Premio Goncourt 2010)

Consegna del Premio Jean-Claude e Nicky Fasquelle / La Milanesiana

a Michel Houellebecq

Letture e dialogo

Laura Morante

Paolo Di Paolo

Tiziana Lo Porto

Michele Guerra

Bernardo Bertolucci - Pièce su 5 fotogrammi

Spettacolo di

Ermanna Montanari e Marco Martinelli

Introduce

Elisabetta Sgarbi

Streaming

L’appuntamento sarà visibile anche in streaming

su CORRIERE.IT e il canale LA MILANESIANA

Ingresso del pubblico

Ingresso libero fino a esaurimento posti

secondo le norme vigenti Covid-19

È possibile prenotare tramite tramite app Parma 2020+21

LA MOSTRA

Domenica 1 agosto 2021 ore 18

Marina di Ravenna, Galleria FaroArte

Inaugurazione mostra

MILANESIANA DI RIVIERA.

ARTISTI, PAESAGGI, SCULTURE

In collaborazione con Ciaccio Arte

a cura di Elisabetta Sgarbi e Luca Volpatti

Fotografie di

Giuseppe Nicoloro, Manuel Palmieri

Tre sculture di

Leonardo Lucchi

Intervengono

Giuseppe Nicoloro, Manuel Palmieri,

Leonardo Lucchi, Elisabetta Sgarbi

Ingresso del pubblico

Ingresso libero fino a esaurimento posti

secondo le norme vigenti Covid-19.



IL PROGRAMMA DAL 29 LUGLIO AL 3 AGOSTO NEL DETTAGLIO

Giovedì 29 luglio il comico Dario Vergassola ci regalerà un prologo all’insegna dell’umorismo. Seguirà il concerto 1991-2021: 30 anni di Modena City Ramblers. Il titolo della serata, E alla meta arriviamo cantando, è anche il titolo del libro del fondatore del gruppo Franco D’Aniello, che racconta i loro 30 anni di musica, impegno e storia italiana.

Venerdì 30 luglio, dopo il prologo musicale di Morgan e la sua dedica personale al Maestro Federico Fellini, seguirà la lectio illustrata di Vittorio Sgarbi dedicata a Caravaggio, nel 70mo anniversario della grande mostra curata da Roberto Longhi che ne ha rilanciato il mito. Il critico d’arte racconterà le opere di Caravaggio fino all’ultima recentissima scoperta, l’Ecce homo ritrovato a Madrid.

Ancora musica in chiusura di serata col concerto di Extraliscio. Eclettico gruppo musicale, sono gli autori della sigla della Milanesiana, alla quale fanno da colonna sonora con i brani Il ballo della Rosa e Milanesiana di Riviera. La loro missione è contaminare la musica della Romagna che ha fatto ballare intere generazioni con le chitarre noise, l’elettronica, il rock e il pop in un’esplosione di suoni, ironia e libertà.

Sabato 31 luglio andrà in scena lo spettacolo musicale Ci vuole orecchio: Elio canta e recita Jannacci. Enzo Jannacci, cantore degli ultimi, di quelle che lui stesso definiva le “robe minime”, dotato di ironia e profondità insuperabili, in questo spettacolo incontra Elio, personalità altrettanto eclettica, ironica e dissacrante.

Sarà accompagnato sul palco da cinque giovani musicisti: Seby Burgio, Martino Malacrida, Pietro Martinelli, Giulio Tullio e al sax Sophie Tomelleri.

Domenica 1 agosto alle 18 l’inaugurazione della mostra Milanesiana di Riviera. Artisti, paesaggi, sculture. I volti dei grandi ospiti del festival fotografati da Giuseppe Nicoloro sono immersi nelle atmosfere sospese, felliniane, delle terre di Romagna negli scatti di Manuel Palmieri. Tre sculture di Leonardo Lucchi, dedicate al tema della festa e del gioco, essenza dello spirito di riviera, completano un percorso inedito attraverso le arti.

Alle 21 la serata intitolata Dante, il cinema, la musica, una dedica a Dante, morto a Ravenna il 14 settembre 1321. Il regista Pupi Avati, che si sta preparando a girare un film sulla Commedia di Dante, dialoga con Mario Andreose, saggista, editor di Umberto Eco, Presidente de La Nave di Teseo.

A seguire, il concerto Lei mi parla ancora di Extraliscio con Mario Zanchini, uno dei più grandi fisarmonicisti.



Lunedì 2 agosto lo scrittore emiliano Gabriele Dadati leggerà in anteprima alcune parti della biografia Secondo Casadei, Romagna mia e io, dedicata a Secondo Casadei.

A seguire, la cantante Roberta Cappelletti farà una sua personale dedica a Secondo Casadei, un medley espressamente preparato per questo anniversario de La Milanesiana.

Chiude la serata il Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show, di e con Massimo Lopez e Tullio Solenghi, una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance musicali, improvvisazioni ed interazioni col pubblico. Coinvolgente e commovente l’omaggio finale, dedicato all’ex compagna di scena Anna Marchesini.



Martedì 3 agosto una serata dedicata al grande regista Bernardo Bertolucci, con un omaggio a Baudelaire.

Apre la serata la lettura dello scrittore, poeta e saggista francese Michel Houellebecq (Premio Goncourt 2010) dal titolo Baudelaire e il progresso. A Michel Houellebecq sarà consegnato il Premio Jean-Claude e Nicky Fasquelle / La Milanesiana.

Seguiranno le letture e dialogo di Laura Morante, Paolo Di Paolo, Tiziana Lo Porto e Michele Guerra.

Al termine, Bernardo Bertolucci - Pièce su 5 fotogrammi, spettacolo di Ermanna Montanari e Marco Martinelli.