"Lettura fantastica" a Cotignola: strumenti teorici e pratici per buone prassi di inclusività alla biblioteca

Continua a Cotignola il ciclo di incontri formativi «Lettura fantastiCAA: strumenti teorici e pratici per buone prassi di inclusività» per imparare e divulgare nuovi linguaggi inclusivi. A novembre alla biblioteca «Luigi Varoli» ci saranno due appuntamenti a cura del centro per l’età evolutiva «Strategicamente insieme», specializzato in disturbi specifici di apprendimento (Dsa) con sede anche a Cotignola.

Martedì 7 novembre alle 20.30le logopediste del centro affronteranno l’importanza della lettura nelle sue forme per il linguaggio e l’apprendimento dei bambini, in un incontro dal titolo «Guardo, ascolto, tocco... leggo senza sapere leggere».

Mercoledì 15 novembre sempre alle 20.30 ci sarà la serata «Libri aperti: leggere oltre le difficoltà», condotta dalle psicologhe del centro che tratteranno le diverse forme di lettura come mezzo per accedere alle storie, alle informazioni per cui ogni forma è lecita per raggiungere l’obiettivo.

Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti. e sono promossi dalla biblioteca comunale «Luigi Varoli» per il progetto «Cotignola fantastiCAA. Tra Storia e storie», realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura.

Per ulteriori informazioni contattare la biblioteca allo 0545 908874, mail biblioteca@comune.cotignola.ra.it.