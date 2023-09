Letture per i bimbi al centro commerciale: alle Maioliche l'appuntamento con "Libri dalle molte vite"

Un appuntamento dedicato ai più piccoli nel segno della lettura e della condivisione: è “Libri dalle molte vite” che arriva il 2 ottobre nello spazio Seminar libri dell’ipercoop di Faenza. A partire dalle 9.15 le bambine e i bambini potranno ascoltare le letture, dedicate a loro, di Silvana Sola fondatrice, con quattro socie, della libreria per ragazzi Giannino Stoppani, dell’omonima Cooperativa Sociale e dell'Accademia Drosselmeier, Centro Studi che promuove, tra gli altri, percorsi sull’editoria per ragazzi, sull’arte, l’illustrazione e la fotografia.

Il nome dell’appuntamento – a ingresso libero – “Libri dalle molte vite” è particolarmente evocativo: nel maggio del 2022 la Libreria Giannino Stoppani di Bologna è stata colpita da un incendio. Insieme al locale – punto di riferimento per la letteratura legata all’infanzia e in generale per albi illustrati e graphic novel – a essere colpiti sono stati anche i libri. Coop Alleanza 3.0 ha partecipato alla cordata solidale per la Libreria Giannino Stoppani, accogliendo duecento volumi recuperati dall’incendio e sanificati in una “book farm”. Questi libri saranno rimessi in circolo all’interno di alcuni punti Seminar libri in eventi dal titolo “Libri dalle molte vite”.

“Seminar libri” è il progetto di Coop Alleanza 3.0 nato nel 2003 nel negozio extracoop Esp di Ravenna sul modello del bookcrossing, per portare la cultura in luoghi quotidiani, a contatto con la vita delle persone, anche dove di solito non arriva, offrendo spazi di aggregazione, di incontro, di scambio. L’obiettivo del Seminar libri è coerente con l’impegno della Cooperativa a favore del territorio: i libri sono a disposizione di tutti: i clienti possono scegliere quelli che preferiscono, metterli nel carrello, portarli a casa e restituirli poi in negozio senza nessun obbligo di registrazione. E anche portare nel supermercato nuovi volumi, per condividere le proprie letture. Gli spazi Seminar libri di Coop Alleanza 3.0 sono complessivamente 83, di cui 44 in Emilia-Romagna.