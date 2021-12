Letture e letterine: un pomeriggio dedicato al Natale

CittAttiva si prepara all’arrivo del Natale con laboratori e incontri dedicati a grandi e piccini.Si tratta di tre pomeriggi da trascorrere in compagnia, con letture in italiano e in altre lingue, laboratori per creare decorazioni natalizie e pitture della tradizione ucraina.

Il primo dei tre incontri è fissato per domenica 12 dicembre, alle 16.30, in via Carducci 14, sede di CittAttiva, dal titolo Letture e letterine; si tratta di letture in italiano e in lingua promosse con i volontari di Nati per leggere e le associazioni straniere.

E per concludere l’anno, un laboratorio di falegnameria per adulti accompagnati da bambini realizzato con gli strumenti condivisi della Tool Library, la biblioteca di oggetti.