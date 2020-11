Letture per bambini: gli appuntamenti continuano in streaming

Le letture della biblioteca non abbandonano i bambini e diventano online. Sabato 14 novembre alle 11 dalle piattaforme Facebook e Youtube del portale Kid Pass si potranno seguire in diretta streaming le letture per i più piccoli proposte dall’illustratore Alessandro Coppola e Carmen Plaza. Il Centro Culturale Venturini, che avrebbe dovuto ospitare l'iniziativa, resterà chiuso in ottemperanza alle ultime disposizioni in materia di contenimento della diffusione da Covid-19, ma l’evento sarà ugualmente realizzato e ospitato da Carmen.

Alessandro Coppola è un illustratore siciliano, dal 2013 fa parte dell’Associazione Illustratori Italiani. Ha pubblicato diversi libri e albi illustrati, realizzato laboratori di disegno con i bambini presso le scuole, le librerie e le biblioteche, collaborato come consulente grafico-editoriale per alcune case editrici e con alcune agenzie di comunicazione come grafico-illustratore. Lavora nell’ambito culturale, editoriale e multimediale con particolare interesse per il mondo dei bambini e ragazzi.

Carmen Plaza è l’ideatrice e curatrice del blog di letteratura per l’infanzia dal titolo “La biblioteca de Matteo”, un progetto bilingue spagnolo/italiano per promuovere la letteratura per l’infanzia tramite gli albi illustrati.

L’iniziativa fa parte di Avventure tra le pagine – Leggiamo al museo, un grande evento diffuso organizzato da Kid Pass che prevede letture creative e attività sul tema della letteratura dedicate alle famiglie con bambini e ragazzi fino a 14 anni. Si tratta di un programma nazionale di edutainment per avvicinare le famiglie al mondo della cultura.