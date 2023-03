Letture, storie e disegni sul palco con lo spettacolo "Trame su misura"

Al teatro comunale di Conselice torna con tre spettacoli nel mese di marzo la rassegna "Sciroppo di teatro" dedicata ai più piccoli. In venticinque Comuni dell’Emilia Romagna, i bambini e le bambine dai 3 agli 11 anni, insieme ai loro accompagnatori, potranno recarsi a teatro con un voucher fornito da medici, farmacisti e parafarmacisti. Lo "Sciroppo di teatro" altro non è che un libretto, impreziosito dalle illustrazioni di Matteo Pagani, nel quale è inserito anche un bugiardino che contiene le indicazioni per la somministrazione e l’assunzione di questa straordinaria medicina. Il libretto contiene tre "ricette", cioè tre tagliandi staccabili, ognuno dei quali corrisponde a un biglietto, al prezzo di 2 euro, per ogni bambino e per ciascun accompagnatore, che potranno assistere in questo modo alla stagione dei tre spettacoli.

Il primo appuntamento a Conselice è per domenica 12 marzo, ore 16, con "Trame su misura", di e con Renzo Boldrini, immagini dal vivo di Daria Palotti e foto di scena di Sanzio Fusconi. Una produzione Giallo Mare Minimal Teatro. "Trame su misura", pensato per bambini da 3 a 7 anni, mescola lettura ad alta voce, narrazione teatrale, disegno e composizione grafica dal vivo, videoproiezione e animazione di figure e oggetti. "Il lupo e i sette capretti", ripensata in chiave ironica, immagina sette caprette sorelle di particolare bellezza, tra le quali spicca Giulietta la capretta nera, che grazie alla sua sfumatura di colore eviterà il peggio. Abbagliato da tanta bellezza il Lupo Romeo deciderà di mangiare solo la capretta nera…. ma con gli occhi! Ne "I tre porcellini", il lupo, come se conoscesse già il copione della storia, inizia il suo attacco dalla casa di mattoni, passando senza incidenti dal camino, per distruggere poi la casa di legno e, dopo aver gustato i due primi fratelli, si dirige verso la casa di paglia del più piccolo dei porcelli. Ma ecco il colpo di scena: il porcellino non ha paura e sfida il lupo a chi ha più fame. Chi mangia di più nel bosco tra il lupo e il maiale?