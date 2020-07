Libera la musica al Chiostro di San Francesco con il trio “Il Furibondo”

Un gigante della musica classica sarà il protagonista della ripresa dopo il lockdown della stagione di Libera la musica, realizzata da Accademia Bizantina, questa volta il 4 agosto alle ore 21 negli spazi all’aperto del Chiostro di San Francesco, prima, alle ore 20, al bar del Chiostro, Aperitivo col musicista Gianni de Rosa.

È su Ludwig van Beethoven che il trio “Il Furibondo” incentra questo programma di trii, scritti dal compositore tedesco nel 1797 mentre si trovava a Vienna per perfezionarsi con Haydn. Non a caso Beethoven rivolse la sua attenzione al trio, un genere che aveva il duplice pregio di poter essere eseguito agevolmente nei salotti nobiliari e di avere un notevole mercato tra i numerosi musicisti dilettanti presenti a Vienna. E ascoltando queste composizioni possiamo riconoscere in nuce una prefigurazione dei monumentali capolavori della piena maturità del maestro di Bonn.

E riprende anche la novità (molto apprezzata dal pubblico) di quest’anno di Libera la musica, ossia l’appuntamento prima di ogni concerto con l’aperitivo in compagnia del musicologo, in questo caso Gianni de Rosa, con il quale approfondire il programma che verrà eseguito.

I biglietti sono acquistabili esclusivamente online. Per coloro che fossero già in possesso del biglietto o dell’abbonamento, potranno utilizzarlo esibendolo in biglietteria la sera del concerto.

Il programma

Ludwig van Beethoven (Bonn 1770 – Vienna 1827) Trio per archi in sol maggiore op. 9, n. 1 Adagio. Allegro con brio Adagio, ma non tanto e cantabile Scherzo. Allegro Presto

Trio per archi in do minore op. 9, n. 3 Allegro con spirito Adagio con espressione Scherzo. Allegro molto e vivace. Trio Presto